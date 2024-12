Botte alla convivente e violenze contro i cani, arrestato

Picchiava con calci e pugni la convivente, fisicamente debilitata tanto da dove usare un bastone per camminare, lo stesso che l'uomo ha usato per colpirla, all'arto già malandato, durante l'ultima lite. Per quell'episodio, denunciato alla polizia dalla donna, l'uomo, 46 anni, è stato condannato in via definitiva e ieri è stato arrestato dalla polizia di Ancona. La donna denunciando l'ultima lite infatti aveva messo nero su bianco le numerose violenze verbali e fisiche subite nel corso della convivenza con l'uomo che se la prendeva anche con i suoi cagnolini che picchiava ripetutamente e gettava in strada.

Dovrà scontare una condanna definitiva di 2 anni, 5 mesi e 28 giorni di reclusione in carcere. La pena è da ricondurre ad un provvedimento di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Ancona, successivamente a una sentenza del Tribunale di Ancona dell'aprile 2021, divenuta irrevocabile il 19 maggio 2021, per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nel comune di Ancona nel marzo del 2021 ai danni della donna con lui convivente. L'arrestato é stato condotto presso il carcere di Ancona-Montacuto per l'espiazione della pena".



