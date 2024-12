Pasqui a Caldarola, incontro su tavolo di ricostruzione e fondi

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, in visita a Caldarola (Macerata). È stato accolto, dal sindaco Giuseppe Fabbroni, dal vicesindaco Mirko Brandi e dai consiglieri Sergio Grasselli e Lella Chiola.

All'incontro ha partecipato anche il commissario comunale di Forza Italia, Carmelo Ceselli.

"Sul tavolo - ricorda una nota di Pasqui - le problematiche che spesso ostacolano e rallentano la ricostruzione pubblica e la necessità di una maggiore spinta per la rinascita economica dei territori colpiti dal sisma. Un tema che può essere affrontato sviluppando sinergie intercomunali volte alla riduzione dei costi dei servizi".

L'amministrazione comunale "ha chiesto la possibilità di finanziare interventi per la creazione di infrastrutture essenziali come quelle legate alla viabilità, mediante l'accensione di mutui coperti da contributi regionali in conto ammortamento o il finanziamento di opere associate nel cratere anche tramite le Unioni montane. Affrontato pure lo spinoso tema del progetto che prevederebbe nel territorio di Caldarola la realizzazione di un parco eolico al quale l'amministrazione e gran parte della cittadinanza hanno più volte dimostrato la loro contrarietà".

"È importante che la Regione - ha detto il sindaco Fabbroni - individui con la massima urgenza le aree idonee e non idonee allo sviluppo di progetti di questo tipo, in quanto la loro realizzazione distruggerebbe l'attuale patrimonio paesaggistico e il suo eventuale futuro sviluppo economico e turistico.

Ringraziamo Carmelo Ceselli per aver favorito l'incontro e il vicepresidente Gianluca Pasqui che ha ascoltato con interesse le nostre richieste mostrando attenzione per i nostri territori".

Al vicepresidente Pasqui è stato donato un libro sull'artista caldarolese Simone De Magistris.



