Orsini: 'Scontro coi sindacati? Non serve, siano con noi in Ue'

"Con lo scontro non si va da nessuna parte". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini rispondendo alle domanda della giornalista Mariangela Pira di SkyTg24 che lo ha intervistato durante l'assemblea di Confindustria Ancona a proposito delle parole d'ordine del sindacato 'pronto a rivolta l'Italia'. "Credo che i temi fondamentali e importanti siano altri dallo scontro.

Purtroppo abbiamo visto cosa è successo ieri (l'esplosione in raffineria, ndr), gli incidenti sul lavoro.. noi dobbiamo tutelare le persone - ha detto Orsini - , partire da quello, stare attenti perchè solo l'industria e i sindacati possono capire come gli incidenti sul lavoro possono calare".

Quando si parla di scontro se io fossi un lavoratore chiederei al sindacato 'visto che gli industriali urlano tutto il giorno che hanno paura che l'industria venga meno per le regole dell'Europa, ma perchè non vai al loro fianco a dire la stessa cosa coi sindacati europei?'. - ha detto Orsini - Io non li ho mai visti di fianco a noi - ha detto tra gli applausi della platea degli industriali marchigiani. "Quello serve. Ed è lo stesso per i sindacati europei, io non li ho mai visti".

Per il capo degli industriale "Serve dire la verità, serve dire che noi teniamo al lavoro, teniamo all'industria e teniamo al benessere generale non serve lo scontro". Io non li ho ancora visti, anche questa settimana non li ho ancora sentiti. solo un sindacato si è espresso".



