Best Value Award Marche 2024, ad Ancona premi a 45 aziende

Blupura srl, Meccal srl, Sigma spa, Ketron srl, e Molino Mariani Paolo Srl, sono le aziende prime classificate nelle diverse categorie della 7/a edizione del Best Value Award Marche 2024.

L'evento, che si è svolto nella sede Confindustria Ancona, progettato e organizzato da Imprenditore Smart© con il supporto di Stone spa, ha premiato 45 aziende vincitrici, selezionate tra oltre 11.800 realtà imprenditoriali marchigiane, per un incremento di valore complessivo di circa 3 miliardi di euro. Il premio, che ha celebrato le migliori imprese del territorio capaci di generare valore, ha visto la partecipazione di oltre 200 ospiti, tra imprenditori, manager e istituzioni.

Il premio al valore aziendale: "il cuore del Best Value Award risiede nella capacità di individuare e premiare quelle aziende che non solo crescono, ma lo fanno in modo sostenibile e consapevole, creando un reale valore economico. Attraverso un'attenta analisi finanziaria, il team di Imprenditore Smart© calcola l'equity value delle imprese e il suo tasso di variazione, per identificare le migliori performance di crescita".

"Questo premio è molto più di un riconoscimento. È uno strumento per gli imprenditori, una guida per comprendere e monitorare il valore della propria azienda," afferma Sebastiano Di Diego, amministratore delegato di Imprenditore Smart©.

"Monitorare e comprendere il valore della propria azienda è fondamentale per affrontare sfide come investimenti, attrazione di capitali e pianificazione del futuro. In un mercato sempre più competitivo, sapere quanto vale un'impresa significa poter cogliere nuove opportunità e trasformarla in un'organizzazione solida e resiliente, pronta ad affrontare con successo ogni sfida." L'evento è stato arricchito dagli interventi di due protagonisti del panorama imprenditoriale italiano: Francesco Casoli, Presidente di Elica, che "ha condiviso la straordinaria evoluzione della sua azienda, affrontando temi come le sfide della governance familiare, l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi e il ruolo cruciale delle donne e dei giovani nel futuro delle imprese". Alessandro Taffo, responsabile commerciale di Taffo Funeral Services, ha raccontato "l'esperienza di trasformazione della sua storica impresa familiare in un brand iconico, grazie a una strategia di comunicazione innovativa e audace".

Le categorie di eccellenza. Le aziende premiate, ricordano i promotori dell'iniziativa, "si sono distinte per il loro contributo alla crescita economica regionale e alla capacità di innovare in contesti sfidanti".

Le imprese sono state classificate in quattro categorie principali basate sul valore aziendale e associate a quattro grandi superpredatori: "Ghepardo", aziende con valutazioni tra 5-10 milioni di euro; "Pantera", aziende con valutazioni tra 10-50 milioni di euro, "Tigre", aziende con valutazioni tra 50-100 milioni di euro, "Leone", imprese con valutazioni superiori a 100 milioni di euro. La nuova categoria "Rinoceronte", che misura l'indice di corporate governance, ha premiato le imprese con struttura di governance funzionale alla continuità d'impresa.



