A San Severino albero di Natale da 12 metri con 35mila luci led

"Miglior albero di Natale": San Severino Marche sfida ancora le città con più di 10mila abitanti. Per il terzo anno consecutivo, tenterà di conquistare la vittoria del contest, promosso da Dubbing Marche dedicato. L'iniziativa coinvolge in questo caso i Comuni marchigiani con oltre 10mila abitanti in una competizione volta a decretare il miglior albero natalizio della regione tramite votazione pubblica online. Si tratta di una simpatica sfida che si propone di valorizzare il territorio regionale, durante le festività, puntando su cultura, turismo e tradizioni attraverso la visibilità offerta dal concorso.

La partecipazione al contest entra nel vivo proprio in questi giorni ma la festa in città si è già animata con la partecipatissima cerimonia di accensione delle luci del grande abete posto al centro della bellissima piazza Del Popolo e delle luminarie lungo le vie e le altre piazze.

"Quest'anno per abbellire l'ovale simbolo della Città di San Severino Marche - spiega il Comune guidato dalla sindaca Rosa Piermattei - è stato scelto un sempreverde proveniente dalla zona del quartiere San Paolo, destinato purtroppo ad essere abbattuto per ragioni di sicurezza. Un bellissimo esemplare della famiglia delle pinaceae, alto circa 12 metri, che di notte si illumina grazie a circa 35mila luci led a bassissimo consumo".

La grande festa dell'accensione delle luci, animata da tanti bambini delle scuole settempedane che hanno cantato canzoni natalizie, ha richiamato centinaia e centinaia di persone per una apertura con il botto delle iniziative pensate dall'Amministrazione locale per le prossime festività.

Per il concorso di Dubing Marche gli alberi di Natale dei Comuni partecipanti saranno sottoposti a una votazione pubblica attraverso una piattaforma online. L'albero che riceverà il maggior numero di voti sarà proclamato vincitore, portando prestigio e visibilità al proprio territorio.



