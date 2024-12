Orsini: 'Preoccupa il calo della produzione da 21 mesi'

"Ci preoccupa vedere 21 mesi di mancata produttività delle nostre industrie ma io, a differenza di quanto affermano alcuni parlamentari che i giornali dovrebbero leggerli, sono 4 mesi che lo dico a tutti, e per questo con forza stiamo chiedendo di dare importanza agli investimenti della nostra industria. Serve che da subito il governo creda negli investimenti per questo abbiamo fatto la proposta dell'Ires premiale che mette a terra la capacità delle nostre imprese di reinvestire. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanule Orsini a margine dell'assemblea di Confindustria Ancona che ha celebrato 80 anni di attività.



"Sappiamo che avremo un 2025 complicato - ha detto ancora Orsini -.dovuto anche alle scelte passate della commissione europea. Penso alla crisi dell'automotive, è di oggi il dato di un meno 40% di vendite . questo impatta sulla nostra industria, noi esportiamo tanti dei nostri prodotti legati all'automotive, serve non perdere le altre importanti filiere che abbiamo per questo serve aiutarli a trasformarsi e a essere più competitivi. Per produrre di più serve tecnologia, servono investimenti per far crescere la nostra impresa..



