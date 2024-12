Londei nuovo presidente del Legato Albani e collegio Raffaello

Giorgio Londei, è il nuovo presidente del Cda del patrimonio del Collegio-Convitto "Raffaello" e del Legato Albani. La delega è stata firmata dal primo cittadino di Urbino, Maurizio Gambini.

La motivazione data da Gambini è la "consolidata esperienza amministrativa". Londei è stato sindaco di Urbino, Senatore della Repubblica, presidente di Isia e Accademia di Belle Arti, fondatore e presidente dell'associazione Urbino Capoluogo.

"Sono sicuro che Londei sia la persona giusta per continuare la buona gestione attuata dalla presidenza di Nicola Rossi - dice il sindaco - ora si tratta di proseguire sulla strada tracciata e continuare questo percorso virtuoso. A breve procederò anche con le nomine dei consiglieri in rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione".

"Sono pronto a mettermi subito al lavoro - afferma Londei - il Legato Albani vanta una storia importante nella nostra città e il mio impegno sarà massimo - aggiunge - nella mia esperienza alla presidenza di Isia fui nominato dal Governo Prodi e confermato dal Governo Berlusconi, a dimostrazione che per me gli interessi della città e del territorio vengono prima di tutto".



