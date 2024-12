Finte cure alla figlia e falso operatore Poste, denunciati

Adesca una donna su Instagram e, dopo aver conquistato la sua fiducia, si fa accreditare 3.500 euro per finte cure alla figlia: è uno dei tre uomini denunciati, in queste ore, dai carabinieri del comando provinciale di Fermo. Nei guai un 25enne di origini nigeriane ma residente in Sardegna. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di una donna di Petritoli (Fermo).

Anche le altre due denunce, rispettivamente a carico di un 37enne della provincia di Ferrata e di un 18enne residente nel Catanese, sono partite dopo le segnalazioni di un uomo di Monterubbiano (Fermo) e di una donna di Porto San Giorgio (Fermo). Nel primo caso il denunciato era riuscito a farsi accreditare 850 euro per l'acquisto online di forcelle per moto.

Nel secondo caso, il ragazzo, spacciandosi per un operatore di Poste italiane, era riuscito a effettuare operazioni bancarie a danno della vittima sfilandole 1.790 euro.



