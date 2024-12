Due importanti strumenti donati a ospedali di Pergola e Urbino

Gli ospedali di Pergola e di Urbino dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino (Ast PU) hanno ricevuto una doppia donazione: un ecografo per il blocco operatorio di Pergola e una macchina per evitare il prelievo venoso nei bambini per il reparto di pediatria dell'ospedale di Urbino. Il primo dispositivo è un ecografo tridimensionale completo di accessori, del valore complessivo di oltre 50 mila euro, a supporto dell'attività di proctologia, donato dall'associazione di solidarietà pergolese verso i colpiti di cancro.

L'ecografo realizza immagini in 3D ad alta risoluzione con dettagli anatomici eccellenti per visualizzare le strutture ed eseguire procedure sicure con regolazioni manuali minime.

La macchina donata invece all'ospedale della città ducale è uno strumento per rilevare la PCR (Proteina C reattiva) nei bambini con micrometodo (poche gocce di sangue da capillare), evitando il prelievo venoso. In breve tempo può aiutare nella comprensione della natura batterica o virale di una febbre ad esempio (insieme al contesto clinico-anamnestico ovviamente), migliorando così l'appropriatezza terapeutica e evitando magari il facile ricorso agli antibiotici per qualsiasi febbre, causa dell'attuale trend in aumento della farmaco-resistenza agli antibiotici. La donazione è stata di 2500 euro erogata dal padre del medico Paolo Feliciani deceduto due anni fa.



