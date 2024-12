Ben Harper in concerto a Fermo

Il celebre cantante e chitarrista statunitense Ben Harper, al secolo Benjamin Chase Harper, si esibirà il prossimo 16 luglio a Fermo, in piazza del Popolo. Lo annuncia oggi il sindaco fermano Paolo Calcinaro con uun post su Facebook. "Un altro grande artista internazionale a Fermo, il 16 luglio e in piazza. Ci sarà Ben Harper a suonare nel nostro centro. E questo porterà sicuramente appassionati della sua musica da tutta Italia nella nostra città".



Un bel colpo musicale, quello messo a segno dall'amministrazione comunale fermana, che, a sentire il sindaco non è casuale "perché Fermo non deve fare eventi musicali per forza, per farli. Ma deve investirci quando questi portano turismo, motivi per conoscere e rimanere in città dall'Italia e, come è successo per Manu Chao, anche dall'estero. Il tutto con finanziamenti europei per eventi e non soldi del nostro bilancio. Benvenuto Ben Harper" conclude Calcinaro.



