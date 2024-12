Anniversario dei bombardamenti ad Ancona, cerimonia al Piano

Al Piano San Lazzaro cerimonia nella palazzina del Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" all'ex Crass per commemorare l'81/o anniversario del bombardamento nel quartiere. L'evento si è svolto ieri alla presenza dell'assessore Marco Battino in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.

E' stata deposta una corona di alloro in ricordo dei cittadini caduti nel tragico evento e dei quali erano presenti alcuni familiari.

L'8 dicembre 1943, poco dopo mezzogiorno, 24 aeroplani iniziarono a sganciare su Ancona bombe dirompenti di grosso calibro: in un unico rapido passaggio investirono tutto il quartiere del Piano San Lazzaro. I danni maggiori furono quelli arrecati al Manicomio provinciale, nel cui perimetro caddero 32 bombe, demolendo padiglioni e arrecando danni a quelli rimanenti. Le vittime furono decine e decine, tra suore, infermieri e medici e pazienti ricoverati.



