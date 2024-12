Al via i lavori per emergenza urgenza e parcheggio ospedaliero

Al via ufficialmente il progetto per il nuovo polo dell'emergenza urgenza dell'ospedale Santa Croce di Fano e del parcheggio adiacente che andrà ad aumentare il numero di posti a disposizione dei cittadini. Oggi, alla presenza dell'assessore alle infrastrutture della regione Marche, Francesco Baldelli, e al direttore del dipartimento regionale per infrastrutture, Nardo Goffi, sono iniziate le verifiche archeologiche. L'investimento complessivo ammonta a circa 25 milioni di euro, prevede di aggiungere 190 posti auto e realizzare quattro sale operatorie moderne, di cui due ISO 7 "per garantire e dare risposta a qualsiasi tipo di intervento chirurgico, anche quelli più complessi o di tipo ortopedico - dice l'assessore - così da recuperare coloro che vanno a curarsi fuori regione e rispondere alle esigenze di Fano e delle valli del Metauro e del Cesano".

Baldelli aggiunge poi che "la struttura sarà costruita in maniera tale da consentire di operare anche durante un evento sismico" per quanto riguarda i tempi l'assessore sostiene che "si punta a finire gran parte dei lavori entro il 2026 per rispondere alle richieste del PNRR" e che nel 2025 "inizieranno anche i lavori per l'ospedale di Muraglia di Pesaro".



