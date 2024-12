Nel giorno del Ringraziamento la benedizione dei trattori

I frutti della terra all'offertorio e la benedizione dei trattori per rendere grazie a Dio dell'annata agraria e chiedere protezione per quella a venire.

Si tratta della Giornata del Ringraziamento, tradizione che ogni anno Coldiretti rinnova nel segno del lavoro e della socialità.

Quella di quest'anno per la provincia anconetana è stata celebrata questa mattina a San Marcello. Gli agricoltori, con i loro mezzi agricoli, hanno sfilato in corteo e si sono dati appuntamento alla chiesa parrocchiale. Al termine della funzione religiosa i trattori sono stati benedetti e, in seguito, gli agricoltori si sono ritrovati al teatro Ferrari per un momento di riflessione sul mondo agricolo e sulle sfide del settore per il 2025. Erano presenti il presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni, il sindaco Borgiani, il direttore regionale Alberto Frau, il segretario di zona Emanuele Befanucci e numerosi soci. Di antiche origini, la Giornata del Ringraziamento è stata istituita da Coldiretti nel 1951 ed è promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana.



