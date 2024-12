"Sono vicino ai lavoratori di Siena, Fabriano e Ascoli Piceno, che difendono in modo solidale il diritto al lavoro, che è un diritto alla dignità. Che non gli sia tolto il lavoro, per motivi economici o finanziari". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus a proposito dei lavoratori della vertenza Beko, dopo averne ricevuto una delegazione ieri mattina in Vaticano.





