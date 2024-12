Simula furto dell'auto per incassare l'assicurazione, denunciato

Smonta il dispositivo gps della sua Audi e lo sistema in una vettura presa a noleggio. Poi si reca dai carabinieri denunciando il furto della sua auto ma sono proprio i segnali gps a tradirlo. E così viene denunciato dai carabinieri per simulazione di reato. I carabinieri di Fermo, al termine di un'attività d'indagine, hanno denunciato un 40enne italiano residente a Montegiorgio (Fermo), poiché ritenuto responsabile del reato di simulazione di reato.

A luglio di quest'anno l'uomo, infatti, si era presentato in caserma ed aveva sporto denuncia di furto della propria auto, un'Audi, sostenendo che il furto fosse avvenuto proprio a Fermo.

Attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata così come dal tracciamento dei dati del gps associato all'auto, i carabinieri hanno accertato che il dispositivo, fornito dalla compagnia assicurativa, era stato smontato dall'Audi e apposto su un altro veicolo, noleggiato dall'autore del reato e condotto per più chilometri al fine di simulare gli spostamenti del responsabile del falso furto. La pratica di rimborso assicurativo è stata bloccata.



