Rito di benedizione a Pollenza per avvio cantiere Immacolata

Il vescovo di Macerata mons.

Nazzareno Marconi ha presieduto il Rito di Benedizione per l'apertura del cantiere di lavoro presso la chiesa dell'Immacolata a Pollenza. Il Vescovo, per intercessione della Madre di Misericordia patrona della Diocesi, ha affidato al Signore i tecnici e gli operai e il buon esito del lavoro; ha inoltre chiesto alla Comunità Parrocchiale di accompagnare il cantiere con la preghiera.

Presenti il Responsabile Tecnico della Procedura (RTP), il parroco don Roberto Angelucci, insieme ai suoi collaboratori pastorali. Con loro, in rappresentanza del Comune di Pollenza, il vice sindaco Antonella Menichelli.

I lavori prevedono la riparazione dei danni strutturali prodotti dal Sisma del Centro Italia del 2016: progettati dall'architetto Alessandro Nardi, in collaborazione con l'ingegner Daniele Menghi e il geologo Giammaria Vecchioni, col coordinamento dell'ingegner Francesco Dignani, saranno eseguiti dall'Ati formata da Ricostredil S.R.L. - Eures Arte S.R.L. Le indagini geognostiche e le prove strutturali propedeutiche alla progettazione sono state eseguite dalla Geoin Srl. L'intervento è finanziato tramite l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post Sisma del Centro Italia 2016, n. 105 del 22.08.2020. La fine dei lavori è prevista per il mese di dicembre 2025.

La Diocesi di Macerata ringrazia l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per la preziosa collaborazione istituzionale e sul piano tecnico-amministrativo.



