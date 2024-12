Plauso della città al Palas Cafè per 20 anni di attività

Plauso della Città di Pesaro a Enrico Pintonello e Matteo Gorini fondatori e titolari del Palas Cafè per i 20 anni di attività. La consegna del riconoscimento arriva dal sindaco, Andrea Biancani che ricorda come il Palas Cafè sia stato "uno dei primi locali di Torraccia" e che "oggi è un punto di riferimento, e di socialità, della zona".

Per i 20 anni di attività il bar ha deciso di offrire un caffè ai clienti abituali e non, per festeggiare con tutti.

"Un'iniziativa che segna ancora una volta l'impegno di questi due pesaresi che hanno dimostrato l'operosa attività e hanno vinto la scommessa di avviare uno dei primi bar-ristoranti al servizio del quartiere - dice il primo cittadino - per questo abbiamo deciso di consegnare loro questo riconoscimento, come segno di gratitudine da parte della città".



