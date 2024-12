Nascondeva un coltello a serramanico di 21 cm, 20enne denunciato

Girava con un coltello a serramanico con lama di 21 centimetri in tasca, denunciato dalla Polizia di Stato e 'avvisato' dal Questore. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno scoperto l'arma durante il controllo di un'autovettura nel pieno centro di Ancona con a bordo due giovani poco più che ventenni, entrambi di origine bengalese. L'atteggiamento insofferente di uno dei due ha insospettito i poliziotti che lo hanno quindi invitato a mostrare quanto custodito addosso. Il giovane prima ha mostrato il contenuto delle tasche e, solo dopo, ha ammesso di avere, nella tasca interna del giubbotto, un coltello a serramanico di 21 cm di lunghezza totale in materiale metallico con l'impugnatura di colore grigio e particolare in gomma di colore nero, con lama affilata della lunghezza di circa 10 cm.

Da ulteriori controlli è emerso che il giovane aveva precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, in particolare per rapina e lesioni. A fronte di questo gli operatori della Polizia di Stato hanno subito sequestrato il coltello e accompagnato il 20enne in Questura di Ancona dove è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza di cui all'art.4 legge 110/75. Visti i precedenti del giovane, il deferimento e la sua pericolosità sociale il Questore di Ancona ha emesso a suo carico anche la misura di prevenzione dell'avviso orale con ordine a mutare condotta di vita per la quale, se non dovesse ottemperare, verrà applicata una misura più restrittiva.



