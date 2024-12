Inaugurato il nuovo percorso protetto per San Pietro in Valle

San Pietro in Valle, a Fano, da oggi avvia un nuovo percorso protetto per permettere di ammirare in sicurezza un luogo storico della città. Grazie alla nuova installazione, i visitatori potranno percorrere un cammino che li condurrà fino alla maestosa Cupola, vivendo un'esperienza suggestiva e indimenticabile. Solo nella mattinata di oggi si sono recate a far visita alla Chiesa circa 400 persone.

L'accesso sarà consentito tutti i sabati e le domeniche dalle 10:20 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

"San Pietro in Valle rappresenta un pezzo importante della nostra storia e della nostra identità - afferma il sindaco di Fano, Luca Serfilippi - per questo abbiamo voluto renderlo accessibile in sicurezza a tutti - aggiunge - vedere tutti questi visitatori oggi ci riempie di orgoglio e ci motiva nel valorizzare il nostro patrimonio.

Poi l'invito del primo cittadino a "scoprire questo luogo straordinario che torna ad essere protagonista della vita culturale e storica di Fano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA