Bartolomei nuovo segretario FI Giovani Pesaro-Urbino

Antonio Bartolomei è il nuovo segretario provinciale di Forza Italia Giovani sul territorio di Pesaro-Urbino. Nato a Roma, 28 anni, residente a Pesaro da 12 anni e consigliere comunale di Pesaro, eletto con 90 preferenze alle ultime amministrative.

Questa mattina a palazzo Gradari la conferenza di presentazione che ha ufficializzato la sua nomina.

"Sono molto felice e orgoglioso di aver ricevuto questo incarico - dice Bartolomei - c'è tantissimo lavoro da fare, molti giovani del territorio si sentono rappresentati da Forza Italia e dai suoi valori moderati - aggiunge -. L'obiettivo è quello di creare la classe dirigente del futuro, competente ed esperta - afferma - molti di noi sono giovani amministratori o hanno grande esperienza di partito, quindi siamo sulla buona strada".

"La nomina di Antonio rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la presenza del nostro partito sul territorio - dice Valerio Pignotti, coordinatore di Forza Italia Giovani Marche - ho voluto fortemente che fosse lui a ricoprire questo ruolo perché credo fermamente nella sua capacità di essere un interlocutore credibile, capace di interpretare le esigenze dei giovani e di tradurle in proposte concrete - afferma - sono certo che saprà valorizzare al meglio le energie dei tanti ragazzi che scelgono di impegnarsi al nostro fianco per costruire il futuro del Paese".



