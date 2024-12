Arrestato 25enne di Ancona per detenzione e spaccio di droga

La Polizia di Stato della Questura di Ancona, all'esito di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ha arrestato un 25enne anconetano colto in flagranza di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Stamattina l'arresto è stato convalidato in Tribunale e l'indagato confermato in regime di arresti domiciliari. L'attività di polizia giudiziaria della Squadra Mobile è avvenuta alle prime ore della mattina di venerdì 6 dicembre, presso l'abitazione di residenza di Ancona dell'indagato. Dopo aver fatto ingresso in casa, gli agenti hanno sottoposto a perquisizione la stanza del giovane rinvenendo hashish e marijuana nonostante parte dello stupefacente, alla vista dei poliziotti, fosse stato lanciato dall'interessato dalla finestra della camera. In tutto sono stati rinvenuti e sequestrati grammi 192,11 di hashish e grammi 35,24 di marijuana sottoposti a sequestro penale.



