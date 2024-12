Alpinista scivola su pendio innevato, trauma alla caviglia

La stazione di Macerata del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuta oggi intorno alle 16.30 in località Forcella Bassete (Montefortino) nel Fermano per un'alpinista, di Fermo, scivolata su un pendio innevato.

La donna, 52 anni, con un sospetto trauma alla caviglia è stata immobilizzata dai sanitari dell'elicottero Icaro 02 nel frattempo giunto sul posto e successivamente verricellata a bordo.

Il compagno di cordata, illeso è stato recuperato dalla squadra intervenuta via terra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA