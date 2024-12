A Fano progetto per collegio universitario al Sant'Arcangelo

A Fano il Ministero della Ricerca e dell'Università ha destinato 3,7 milioni di euro per la realizzazione di una nuova struttura dedicata agli studenti universitari. L'ex casa di riposo Sant'Arcangelo è stata inserita tra i progetti che l'Erdis ha proposto per il bando ministeriale destinato al finanziamento di alloggi e residenze per studenti universitari.

Grazie a questo bando Fano potrebbe ottenere l'importo necessario per trasformare l'ex casa di riposo in un moderno collegio universitario con almeno 40 posti letto, requisito fondamentale per accedere ai fondi. Si tratta di un progetto ambizioso che, se approvato, permetterebbe alla nostra città, già sede delle facoltà di Biotecnologie e di Economia e Commercio dell'Università di Urbino, di consolidare ulteriormente il proprio ruolo di polo universitario.

Tuttavia, è fondamentale agire rapidamente. Al momento, la proposta progettuale non è stata completamente definita e i ritardi accumulati rischiano di compromettere l'accesso a queste importanti risorse. "Ora è il momento di agire con determinazione - sottolinea il sindaco Luca Serfilippi -.

Dobbiamo colmare i vuoti e superare i ritardi per completare il percorso, così da non perdere questa opportunità unica per la nostra città.

Il complesso Sant'Arcangelo, situato in via Lanci, è già oggetto di un'importante opera di riqualificazione da parte del Comune, che mira a ospitare anche la Fabbrica del Carnevale-Casa della Musica, dimostrando l'impegno dell'amministrazione nella valorizzazione del patrimonio cittadino.

"Un collegio universitario al Sant'Arcangelo non sarebbe solo un servizio per gli studenti - aggiunge Serfilippi - ma anche un simbolo del nostro impegno nel costruire un futuro incentrato sui giovani e sull'innovazione".



