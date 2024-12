Una giornata di divulgazione e confronto sulla disabilità

In occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'area riabilitativa dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino (Ast PU) domani, a Pergola, ha organizzato una giornata di divulgazione, confronto e riflessione collettiva sulla sfera che circonda le persone con disabilità. Inizierà al mattino, nella sala conferenze della BCC, proseguendo poi fino al pomeriggio in centro storico.

In mattinata l'intento, attraverso una serie di relatori, sarà quello di creare un dialogo efficace con tutte le realtà del territorio per l'accesso a risorse e programmi di supporto e alleviare il carico di cura, rendendo sostenibile la vita 'di' e 'con' una persona disabile. Il pomeriggio invece vedrà l'inaugurazione di una mostra pittorica dal titolo "La Rinascita" di Tonino Maurizi allestita nella Sala di San Rocco, dove saranno esposti dipinti di arte contemporanea, concludendosi poi la sera con musica dal vivo e letture inerenti il tema della disabilità presso la Chiesa di Sant'Orsola.





