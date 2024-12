Turismo en plein air nel 2024 un milione e 400 mila presenze

Rinnovo delle cariche sociali, analisi dell'ultima stagione turistica e programmazione di progetti turistici per il rilancio del settore. Sono stati questi i temi del vertice annuale di Villaggi Marche che si è tenuta ieri nella sede Confcommercio Marche di Ancona.

Confermato per acclamazione alla presidenza Daniele Gatti dell'Holiday Family Village di Porto Sant'Elpidio (Fermo) mentre i vicepresidenti sono Paola Capriotti del Camping Paradiso di Fermo ed Enrico Neumann del Numana Blu di Numana (Ancona).

Tesoriere Patrizia Catalini del Camping 4 Cerchi di Fermo. Anche nel 2024 le strutture appartenenti a Villaggi Marche, con un milione e 400 mila presenze registrate, si sono dimostrate una realtà fondamentale per il turismo locale. "Il turismo en plein air marchigiano e le strutture di Villaggi Marche - le parole del Presidente Gatti - si confermano un asset strategico per il turismo marchigiano", investendo nella comunicazione e promozione. "Il nostro comparto non ha paura di affrontare sfide come quella della destagionalizzazione indispensabile per posizionarsi su un mercato turistico sempre più competitivo", ha concluso. Il Direttore generale di Confcommercio Marche Massimiliano Polacco ha voluto elogiare il grande impegno delle strutture associate "per intercettare nuovi flussi turistici sondando mercati nazionali ed esteri e nell'impegno costante per garantire ai turisti un'esperienza di vacanza sempre più completa e variegata in grado di generare una capacità di fidelizzazione molto elevata". Per il futuro, il presidente Gatti ha assicurato "dialogo costante, concreto e sistematico con il Presidente e Assessore al Turismo della Regione Marche Francesco Acquaroli e tutte le strutture regionali di riferimento per il comparto".



