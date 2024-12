Raggiunta la somma per acquistare la casa di Mario Dondero

E' stata raggiunta la somma per l'acquisto della casa dell'artista Mario Dondero, a Fermo. Ad annunciarlo è l'associazione Belvedere che nei mesi scorsi si era impegnata proprio per promuovere una campagna tesa alla raccolta fondi per acquistare la casa del celebre fotografo e fotoreporter milanese di origini ma fermano d'adozione, deceduto nel 2015.

Dondero è stato uno dei massimi esponenti del fotogiornalismo contemporaneo e a Fermo la sua memoria riecheggia ancora in ogni angolo. A lui intitolato anche il terminal degli autobus.

"Grazie a tutti gli amici che hanno contribuito con generosità all'appello si è arrivati, alla data del 2 dicembre, ad aver raccolto poco più della somma necessaria. È un bel risultato e - spiegano dall'associazione Belvedere - ne siamo molto felici.

Con la somma raccolta si potrà procedere all'acquisto della casa di Mario Dondero a Fermo, al pagamento delle spese notarili e ai primi interventi urgenti. Congratulazioni a tutti per la calorosa partecipazione e per aver saputo individuare nella casa di Mario Dondero un luogo rilevante per la cultura di tutta la città".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA