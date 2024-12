Piano neve: prefetto a sindaci e Anas, 'comunicazioni tempestive

Il prefetto di Ascoli Piceno Sante Copponi ha incontrato oggi i sindaci dei comuni di Castignano, Carassai, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Palmiano e Roccafluvione, per l'esame delle problematiche e criticità riferite alla prossima stagione invernale. In particolare ha richiamato l'attenzione affinché, in caso di allerta neve ma anche idrogeologica e/o idraulica, siano attivate prontamente tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste nei Piani Provinciali e Comunali. In presenza di situazioni gravi di criticità idrogeologica e/o idraulica sui territori, i Comuni devono attivare i presidi di controllo del territorio per prevenire l'insorgenza di pericoli per l'incolumità pubblica.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'informazione preventiva ed in caso di emergenza alla popolazione residente in aree del territorio comunale ove insistono criticità importanti idrogeologiche e idrauliche sui comportamenti da tenere in caso di necessità per assicurare la massima autoprotezione.

Gli enti proprietari delle strade sono stati sensibilizzati ad attivare tutti gli interventi antigelo e di sgombero neve in caso di precipitazioni nevose.

L'Anas ha segnalato tutti i mezzi per lo sgombero neve e la loro dislocazione. Il prefetto ha richiamato l'attenzione dell'Anas sulla necessità di provvedere a diramare i codici di allerta con la specifica della non transitabilità dei tratti viari statali e ha segnalare i punti ove saranno attivati i cancelli, con relativi presidi che, ove necessari, saranno supportati dalla presenza degli organi di polizia.



