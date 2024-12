Nasce Voce alle Marche, un giornale per rilanciare una regione

"Il futuro è una scelta, non una fatalità". Così si è concluso a Senigallia (Ancona) il forum di presentazione di 'Voce alle Marche', una nuova iniziativa editoriale promossa dal Club Occidente. Si tratta di un nuovo giornale, un prodotto culturale che vuole dare seguito all'esperienza ventennale del circolo che ha organizzato negli anni molti convegni e dibattiti per dare spunti di riflessione a politici e istituzioni "su chi siamo e dove va il mondo". Spunti di riflessione che verranno tramutati in un giornale online, www.voceallemarche.it, per ragionare sul futuro della regione adriatica.

Attorno al progetto del presidente del Club Occidente Giulio Argalia, dirigente nel settore della sanità, e del direttore responsabile Gianni Moreschi, si sono radunati diversi collaboratori da tutte le Marche, comprendendo imprenditori, accademici, dirigenti che possono ognuno dare il proprio contributo in ottica futura. "Voce alle Marche, lungi dall'arrogarsi alcun diritto ad essere depositario di qualsivoglia certezza dogmatica - ha spiegato Argalia - mette in campo uno strumento di comunicazione aperto a chiunque voglia dare il proprio contributo per la definizione di tanti elementi strategici che possano comporre il quadro di una proposta di intervento utile per stimolare, motivare, progettare, attuare le Marche del futuro". Tanti i temi lanciati per ragionare insieme: dal lavoro fatto di persone e imprese innovative, alle reti e infrastrutture per ridare centralità in Europa alle Marche; dall'ambiente, all'arte e alla cultura, passando ovviamente per la ricostruzione post sisma, per la difesa del suolo dopo i disastri alluvionali degli ultimi anni e per la sanità pubblica che possa garantire il diritto alla salute. Visione strategica, condivisione d'intenti e modalità innovative per rilanciare il territorio guardando al futuro con ottimismo.



