Legalità economica, l'incontro alla Politecnica delle Marche

Un'occasione per parlare del concetto di Costituzione economica e della sua evoluzione interpretativa ed attuativa con un mutato ruolo dello Stato nel mercato è stato il convegno che si è svolto alla facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche organizzato da OLED e Banca d'Italia durante il quale si è parlato del rafforzamento dei presidi di legalità in capo ad altri soggetti come la Banca d'Italia che, a sua volta, si dota di meccanismi interni di compliance e di altri strumenti volti a tutelare i risparmiatori.

"L'evento ha indagato l'attuale ordine giuridico del mercato che, partendo dall'azione conformatrice della Costituzione economica, si snoda, oggi, attraverso nuovi meccanismi normativi - ha spiegato il Rettore della Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori - e sempre più condividendo, con una rete di Istituzioni, la funzione di mantenere la legalità nell'economia.

Questo ciclo di incontri, appena inaugurato, ha avuto un focus sulla Banca d'Italia e sulle sue funzioni con particolare riguardo alla compliance per assicurare legalità interna e ai diritti fondamentali degli utenti-risparmiatori - conclude il Rettore Gregori - per garantire legalità nel mercato finanziario, in collaborazione con tutti gli attori coinvolti".

"Il rispetto dei principi di etica e legalità è centrale per il buon funzionamento delle società e per preservare la fiducia della collettività nelle istituzioni - ha affermato Maurizio Cannistraro, Direttore Banca d'Italia, sede di Ancona. Questi elementi incidono anche sulla qualità delle relazioni tra clienti e intermediari e sulla fiducia nei confronti del sistema finanziario. La Banca d'Italia è impegnata in questo ambito attraverso la funzione di tutela dei clienti. La presenza dell'Osservatorio sulla legalità economica e i diritti fondamentali all'interno dell'Università Politecnica delle Marche, un luogo deputato alla ricerca e alla formazione - conlcude il Direttore Cannistraro - rappresenta a mio parere uno stimolo importante alla riflessione su questi temi da parte delle istituzioni del territorio e delle giovani generazioni".

Tra le relazioni presentate quelle accademiche a cura delle docenti dell'Università Politecnica delle Marche Marta Cerioni, Monica De Angelis e Caterina Lucarelli che hanno affrontato gli argomenti nell'ottica multidisciplinare di Diritto pubblico dell'economia e management, ed infine la dott.ssa Fabiana Gerardini Responsabile Divisione Compliance, Banca d'Italia Amministrazione Centrale e Renzo Olivieri Responsabile Divisione Vigilanza, Banca d'Italia Sede di Ancona.



