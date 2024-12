Incendio in un complesso residenziale: tre appartamenti evacuati

Potrebbe essere stato un malfunzionamento della stufa a gas la causa dell'incendio che all'alba di oggi ha interessato un complesso residenziale di otto abitazioni a Petriano, nella zona di Urbino 2, in provincia di Pesaro-Urbino. Tre appartamenti sono stati evacuati e una persona è rimasta ferita per ustioni e trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Urbino, dove si trova attualmente per ulteriori accertamenti. Sul posto, oltre al personale sanitario, una squadra dei vigili del fuoco di Urbino per domare l'incendio e i carabinieri.

Sono inoltre in corso accertamenti per verificare la titolarità di residenza nell'abitazione dalla quale è scaturito l'incendio nei confronti della persona rimasta ferita.



