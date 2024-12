Giubileo 2025, patto per rilanciare il turismo spirituale

Loreto, San Marino, Assisi e Chiusi della Verna hanno siglato un accordo storico per rilanciare il turismo spirituale in vista del Giubileo 2025. Il protocollo d'intesa è stato firmato ieri a San Marino, con l'obiettivo di valorizzare i rispettivi patrimoni religiosi, artistici e culturali attraverso un progetto comune che coinvolgerà un bacino turistico potenziale di 7 milioni di visitatori.

L'iniziativa prevede la creazione di itinerari spirituali che uniscano Loreto e la Regione Marche, San Marino, Assisi in Umbria e Chiusi della Verna in Toscana. Questi percorsi offriranno esperienze dedicate alla fede e alla devozione, ma anche alla scoperta del patrimonio artistico e culturale di questi luoghi simbolo, frequentati ogni anno da milioni di pellegrini e turisti spirituali.

Presente alla firma, l'assessore alla Cultura di Loreto, Francesca Carli, che ha sottolineato i valori condivisi delle città coinvolte: "Come la Santa Casa di Loreto, anche Santo Marino, fondatore della Repubblica del Titano, ha vissuto l'esperienza dell'esilio e dell'accoglienza - ha detto - Questi valori, comuni anche alla figura di San Francesco, sono la base di questo accordo, che vuole promuovere la pace e l'ospitalità." Il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, ha ribadito l'importanza strategica dell'accordo: "Questo protocollo è un passo fondamentale per valorizzare il nostro patrimonio devozionale e artistico". "Insieme alle altre città, stiamo costruendo un'offerta turistica unica, in grado di rafforzare il richiamo internazionale di Loreto, soprattutto in vista del Giubileo", ha aggiunto. Alla firma hanno partecipato anche il segretario di Stato per il Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, l'assessore al turismo di Assisi, Fabrizio Leggio, e il sindaco di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini. L'accordo rappresenta un importante esempio di collaborazione tra territori per promuovere il turismo della fede e la valorizzazione dei beni culturali in chiave sinergica.



