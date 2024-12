Fondazione Muse:Silvetti,'Cambierò Cda e assumerò la presidenza'

"Cambierò l'assetto del consiglio d'amministrazione della Fondazione Teatro delle Muse e ne assumerò la presidenza". Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, interpellato dall'ANSA a proposito della situazione della Fondazione, che presenta un bilancio in rosso, si dice pronto a prendere in mano sia la programmazione che la gestione delle risorse della Fondazione per "ricostruire il patrimonio dell'ente eroso in tutti questi anni da un Cda, per l'80% nominato dalla precedente amministrazione, con l'obiettivo di garantire il pareggio di bilancio". Un'assunzione di responsabilità "che credo sia doverosa, vista la situazione".

Silvetti tiene però a sottolineare che "il centrosinistra ha fatto un disastro anche in questo settore, quindi è necessario porre rimedio il prima possibile alla situazione. Resta il fatto che il PD è il primo responsabile e risponderà ai cittadini anche per questo enesimo disastro".



