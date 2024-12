Denunciato per lesioni 20enne che prese a calci una donna

La Polizia di Stato ha identificato l'autore delle lesioni provocate a una donna che era stata presa a calci per aver chiesto di spostarsi da un'area privata, nei pressi dell'Istituto Mannucci nei giorni scorsi: è un ventenne che è stato denunciato per lesioni personali.

Il giovane aveva colpito la donna con due calci per farle cadere il telefono con cui, secondo il suo racconto, la stessa lo stava riprendendo. La vittima dell'aggressione aveva sporto denuncia nei confronti del giovane. Sentito dalla Polizia di Stato aveva ammesso di aver avuto una reazione esagerata e di essersi indispettito dal comportamento della donna.

La zona dove è avvenuto il fatto è monitorata dalla Polizia di Stato e, in quell'Istituto - come in molti altri della città dorica - il team cinofili della Polizia di Stato esegue diversi controlli all'ingresso e all'uscita delle scuole.



