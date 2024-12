Chiude l'edicola in piazza del Popolo dopo più di un secolo

Dopo oltre un secolo di vita chiude la storica edicola di Piazza del Popolo a Pesaro, che negli ultimi 26 anni è stata gestita dal suo titolare, Davide Ferri.

Il sindaco Andrea Biancani ha lanciato un appello, appresa la notizia, sperando che "qualcuno si faccia avanti per rilevarla, altrimenti perderemo un importante punto di riferimento per l'informazione cittadina".

La saracinesca si abbasserà per la fine dell'anno "'a meno che qualcuno non provi a rilevarla - dice il primo cittadino - questo appello può sembrare particolare ma le edicole hanno una funzione pubblica e sociale fondamentale - aggiunge - spero in un epilogo positivo perché perderla definitivamente sarebbe davvero inaccettabile".

L'edicola, in cessione senza mura, in una zona ad intenso passaggio pedonale che affaccia proprio su piazza del Popolo, ha licenza, oltre allo smercio di giornali, per la vendita di articoli da regalo e alimentari.

