Ancona capitale della scherma, anche paralimpica under 14

Ancona si trasforma nel weekend in città della scherma. Si sfideranno al Palacasali quasi mille atleti - 2.500 gli iscritti all'evento - provenienti da tutte le società schermistiche italiane per il Gran prix under 14 e la gara paralimpica e non vedenti organizzata il 7 e 8 dicembre.

Oltre 50 le pedane che vedranno all'opera i giovani atleti. La gara Gran Prix Under 14 è una competizione nazionale individuale maschile e femminile e si disputerà per la sola arma di fioretto con una partecipazione stimata, nei due giorni, di circa 800 atleti. La gara Paralimpica e Non vedenti, è una competizione nazionale individuale riservata agli atleti di fioretto, spada, sciabola maschile e femminile coinvolgerà nei due giorni circa 300 atleti. Il Club Scherma Ancona è stato chiamato infatti dalla Federazione italiana scherma (Fis) a organizzare in queste giornate le gare della prima prova nazionale under 14 riservate agli atleti di fioretto e della prima prova nazionale paralimpica e non vedenti riservata agli atleti di fioretto, spada e sciabola maschile e femminile.

La manifestazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa presenti il vice sindaco e assessore allo sport del comune Giovanni Zinni, dal presidente Coni Marche, Fabio Luna e dal presidente del Club Scherma Ancona, Marco Pennazzi. "Sostenere queste manifestazioni sportive, che coinvolgono giovani portatori di disabilità, è un messaggio alle famiglie - ha detto Zinni - perchè lo sport è non solo opportunità di inclusione ma anche e soprattutto la possibilità di vivere momenti felici. Lo sport - ha sottolineato - arricchisce l'identità dei ragazzi e ne forma il carattere". Del resto "le Marche - ha aggiunto Luna - hanno registrati grandi risultati nella scherma e al Palacasali si sfideranno giovani atleti tra i più forti d'Italia all'interno di un impianto che ha strutture adatte ad ospitare qualsiasi disciplina". I giovani atleti si sfideranno "con sei armi diverse - ha aggiunto Pennazzi - Alle gare, per le quali sono state allestite 53 pedane standard e 8 dedicate agli atleti paralimpici, parteciperanno oltre 60 marchigiani. A supporto delle operazioni e in aiuto agli atleti paralimpici saranno i volontari dei carabinieri in pensione ".

Ancona si conferma dunque una città che accoglie e supporta lo sport. Ospita Eurovolley; campionati giovanili di Serie A di calcio professionista; ma anche il campionato internazionale del Mediterraneo di boxe, dove Mattia Occhinero, pugile anconetano, 28enne, vinse il titolo nei supergallo. Solo pochi mesi fa al Palacasali anche il Meeting internazionale indoor "III memorial Alessio Giovannini".



