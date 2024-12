Vimini contro Acquaroli su sostegno Norcia capitale europea 2033

Il vicesindaco e assessore alla cultura di Pesaro, Daniele Vimini, di ritorno da Bruxelles, dove ha incontrato il coordinamento delle Capitali europee per conoscere il percorso da intraprendere per la candidatura di Pesaro, insieme ai 50 comuni della provincia, chiede spiegazioni al presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, che "ha deciso di sostenere la candidatura di una città di un'altra regione" riferendosi a Norcia (Umbria).

"Mentre stiamo cercando di capire come presentare una candidatura unica di Pesaro-Urbino per promuovere e unire 50 comuni politicamente molto diversi - dice Vimini - desta davvero imbarazzo la decisione del presidente Acquaroli di sostenere ufficialmente la candidatura di una città di un'altra regione".

Il vicesindaco afferma che "questa mattina nel leggere la notizia in molti hanno pensato ad un pesce d'aprile fuori stagione" auspicando "per il 2033 una regione protagonista nell'interesse di tutti e sei i capoluoghi, senza divisioni di colore politico".

Riguardo l'incontro tenutosi a Bruxelles, Vimini lo ha definito "molto positivo" ed "il primo punto, non ancora acquisito, è quello di potere intitolare la candidatura di Pesaro e Urbino inteso come territorio provinciale" specificando che "normalmente deve figurare solo un nome di città ma la cosa per noi importante è quella di intendere la candidatura 2033 come coinvolgimento, alla pari, dei 50 comuni della provincia, senza campanilismi o differenziazioni politiche; proprio come è stato nel progetto '50x50 Capitali al Quadrato', che resta il faro della nostra azione".



