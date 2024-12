Una settimana da capitale con il programma "BioRinascimento"

Urbino si prepara a vivere una settimana da capitale al quadrato con il progetto 50x50 di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, dal 9 al 15 dicembre. Il titolo del programma è "BioRinascimento". Gli eventi si declineranno da temi come l'economia al biologico, al benessere e al food così come l'arte, l'umanesimo scientifico, spaziando tra momenti di musica ed esposizioni dove saranno coinvolte scuole ed enti della città. Nel programma è presente anche l'università di Urbino (Uniurb) a partire dall'evento inaugurale, in particolare al teatro Sanzio dove la professoressa di economia politica Germana Giombini dialogherà con altri ospiti sul tema de "le grandi sfide" intese come quelle economiche, della denatalità, immigrazione, geopolitica, innovazione e mondo del lavoro. A questo si aggiungono altri progetti come quello della botanica partecipata e vari interventi di docenti universitari.

Per la settimana al quadrato Urbino ha anche realizzato un calendario dedicato a 50 personaggi che hanno lasciato un segno nella città ducale e che verrà presentato la mattina del sabato.

Domenica invece, per la giornata conclusiva, ci sarà un concerto dell'Orchestra Sinfonica Rossini.



