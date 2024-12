Sindaci manifestano in piazza contro i tagli del Governo

I sindaci della provincia di Pesaro-Urbino dei comuni di Pesaro, Vallefoglia, Montelabbate e Gabicce Mare, sono scesi in piazza del popolo a Pesaro, per manifestare il loro dissenso contro i tagli previsti dalla manovra di bilancio del Governo che andrà a diminuire le risorse a disposizione delle amministrazioni comunali. In seguito alla manifestazione in piazza, dove hanno espresso il loro dissenso e le loro perplessità ai media, si sono recati in prefettura per consegnare al Prefetto una lettera contenente al suo interno i bilanci e le spese dei comuni, palesando così la difficoltà di quest'ultimi nel fronteggiare l'eventuale taglio dovuto alla manovra di bilancio.

"Alle spese generali in costante aumento ora dobbiamo sommare questi tagli - dice Andrea Biancani, sindaco di Pesaro - le persone più a rischio sono le famiglie e i soggetti fragili, ma noi stiamo facendo di tutto per non eliminare o ridurre i servizi - afferma - abbiamo adeguato l'IRPEF a quello degli altri comuni d'Italia, ma ciò non basta perché nel 2025 mancherà comunque 1 milione di euro e nel 2028 il divario sarà raddoppiato. Per questo stiamo cercando di ridurre ulteriori spese pubbliche - sull'appello ai sindaci della provincia aggiunge - non mi aspettavo più sindaci perché il nostro è un lavoro impegnativo e la manifestazione è stata convocata dall'oggi al domani. Mi sono appellato anche ad ANCI, che ora è guidata dal centrodestra, perché mi sembra assurdo che nessuno dica niente".

"Tagliare i fondi ai comuni significa tagliare le risposte ai cittadini - sostiene Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia - le amministrazioni comunali sono le più vicine alle loro esigenze, quando un cittadino ha un problema si rivolge al sindaco. Spero che si ripensino, perché i comuni rappresentano lo Stato. Togliere risorse ai comuni vuol dire toglierle alla cittadinanza".

"Questi tagli impediscono il lavoro per giunte nuove come la nostra - afferma Roberto Rossi, sindaco di Montelabbate - vorremmo migliorare aspetti pratici del quotidiano come la manutenzione ma ci ritroviamo da subito a far fronte a tagli che incideranno in maniera considerevole sui nostri programmi e progetti".

"In un comune come il nostro che vive di turismo saremo costretti nel bilancio dell'anno prossimo a fare tagli importanti in questo settore per non aumentare le spese dei cittadini - dice Rossana Biagioni, assessora di Gabicce Mare - la speranza è quella di recuperare poi i fondi che andremo a tagliare per il turismo attraverso bandi futuri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA