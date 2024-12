Rissa a Civitanova, otto giovani denunciati dalla polizia

La Polizia di Stato di Macerata, in particolare personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, dopo una rapida attività di indagine, ha individuato e denunciato all'autorità giudiziaria 8 giovani, 7 dei quali minorenni, ritenuti responsabili di aver partecipato attivamente alla rissa avvenuta alcuni giorni fa nei pressi di un locale di intrattenimento sito nel centro della città.

Individuati grazie ai video dei sistemi di videosorveglianza attivi nella zona dove si è consumata la rissa e alla testimonianza di numerose persone che hanno assistito alla rissa. Grazie all'attività di indagine avviata dal Commissariato la notte stessa in cui si sono verificati i fatti e proseguita nei giorni seguenti, nell'arco di poco tempo è stato possibile identificare la maggior parte dei giovani che avevano partecipato alla rissa. Uno di questi, maggiorenne, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Macerata, mentre i restanti 7, tutti minorenni, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona.

Dalle indagini è emerso che la rissa sarebbe scaturita per futili motivi riconducibili a vicende passate. L'Attività di indagine è tuttora in corso, con lo scopo di individuare ulteriori soggetti coinvolti nella vicenda.



