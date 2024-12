Presidente della provincia preoccupato per i tagli del Governo

"Ogni anno versiamo oltre 4 milioni allo Stato, siamo costretti a ridurre la spesa per la manutenzione delle strade e ora i servizi sono a rischio" così il presidente della provincia di Pesaro-Urbino, Giuseppe Paolini, commenta la manovra fiscale del governo che, oltre ai comuni, riguarderà anche le province italiane. "Siamo preoccupati per questi tagli, perché tutto poi andrà con il ripercuotersi sui cittadini - afferma Paolini - comprendo la manifestazione dei sindaci questa mattina, così come le loro ragioni".

Nel caso delle province "i tagli non solo non diminuiscono, ma sono stati ulteriormente aggravati dall'ultima legge di bilancio - dice il presidente della provincia - già quest'anno abbiamo avuto 700.000 euro in meno, altrettanti ne saranno tagliati l'anno prossimo - affermando che - ogni anno nel complesso dobbiamo versare allo stato più di 4 milioni. Subiamo tagli da oltre 20 milioni e ne vengono restituiti solo 16" - continua - dopo la riforma abbiamo mantenuto funzioni fondamentali come strade e scuole superiori. Da Roma è facile parlare, ma poi se piove dentro le scuole dobbiamo parlarci noi con gli studenti che manifestano".



