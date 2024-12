Maxi sequestro di sigarette di contrabbando al porto, un denunciato

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale Ancona, insieme ai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, hanno sequestrato oltre 42 kg di tabacchi lavorati esteri (Tle) illecitamente introdotti in Italia, e denunciato a piede libero un cittadino di origine turca. Requisito l'autoarticolato utilizzato per il contrabbando.

Gli investigatori hanno individuato all'interno dell'area portuale tre diversi autoarticolati che, appena sbarcati da una motonave proveniente dalla Grecia, sono stati immediatamente sottoposti ad un controllo anche con unità cinofile. I controlli sui rimorchi e sulle motrici, hanno permesso di rinvenire, nonostante fossero state abilmente occultate, oltre 212 stecche di Tle riconducibili a marchi quali Marlboro, Winston, Camel e Parliament nell'imbottitura dei sedili, all'interno di varie intercapedini realizzate e nei vani dei portelloni anteriori del mezzo, oltre che in cavità ricavate nella parte posteriore dell'abitacolo del conducente.

L'intervento eseguito si è quindi concluso con la denuncia a piede libero del presunto contrabbandiere, segnalato alla Procura della Repubblica di Ancona, ed alla contestazione amministrativa nei confronti di altre due persone. Le Fiamme Gialle anconetane ed il locale Ufficio delle Dogane hanno inoltre sequestrato, oltre ai Tle, anche la motrice impiegata per il traffico illecito. L'attività investigativa svolta si inserisce nell'ambito della più ampia azione svolta quotidianamente da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, evidenziandone la grande attenzione rivolta in ambito portuale al contrasto del contrabbando in tutti i suoi molteplici aspetti, incluso quello dei tabacchi lavorati esteri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA