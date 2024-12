L'Università di Urbino ospita la 4/a edizione del premio Centum

In occasione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, l'università di Urbino (Uniurb) ospiterà domani, alle ore 15:00, la 4/a edizione del premio Centum, promosso dall'unione imprese centenarie italiane, che vedrà il riconoscimento a Lucia Castellano, provveditrice dell'amministrazione penitenziaria della Campania. La cerimonia di consegna si terrà nell'aula magna del rettorato e prevederà due incontri su temi di attualità legati alla longevità imprenditoriale.

"Siamo felici di poter ospitare questa iniziativa che è portatrice dei valori e della storia della migliore imprenditoria italiana - afferma il rettore dell'Uniurb, Giorgio Calcagnini - il confronto costante fra impresa e accademia, che in questo caso coinvolge anche altri ambiti della società, è un punto fondamentale per la crescita, lo sviluppo e il benessere nel nostro Paese".

Nel corso della giornata verrà assegnato anche il premio di laurea "Urbani Tartufi", promosso dall'Unione in collaborazione con l'Uniurb. Due le vincitrici ex aequo della quarta edizione, entrambe iscritte al corso di economia e management delle imprese dell'università degli studi del Sannio di Benevento: Dalila Coppola e Ilaria Ruotolo.



