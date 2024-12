La squadra antidegrado rafforza i controlli per le festività

Rafforzati in occasione delle festività natalizie e di fine anno i controlli del Comando della Polizia Locale e della Squadra antidegrado di Ancona. "Le imminenti festività - afferma il comandante della Polizia Locale Marco Ivano Caglioti - impongono un'attenzione ancora maggiore rispetto ai già costanti e continui controlli nelle zone più critiche. Tra queste vi sono ovviamente gli immobili disabitati, che spesso agevolano situazioni e comportamenti allarmanti dal punto di vista sociale. Sono chiaramente sotto stretto controllo, soprattutto durante le festività, tutti i luoghi dove si concentrano molte persone e dove, quindi, è più facile che si verifichino furti o raggiri, per esempio da parte di persone malintenzionate, che chiedono offerte o denaro per beneficenza senza essere autorizzate. Chiediamo anche ai cittadini di prestare attenzione a questi rischi, nella certezza che soprattutto in queste giornate le forze dell'ordine sono sempre sul campo e pronte a dare ausilio".

In questo contesto di presidio del territorio, a seguito di segnalazioni giunte dai residenti della zona di via Flaminia, è stata controllata nei giorni scorsi la ex scuola Cinzio Benincasa attualmente chiusa perché inagibile. Gli agenti della Polizia Locale hanno rilevato all'interno la presenza di tre persone, in condizioni igienico sanitarie precarie e senza documenti. In seguito ai successivi controlli due persone, di cui è stata accertata la presenza irregolare sul territorio, sono state accompagnate all'Ufficio Stranieri della Questura per le pratiche di espulsione e la terza è stata arrestata in seguito a un precedente ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano. Per evitare futuri accessi, pericolosi per l'incolumità delle persone, l'ex scuola è stata messa in sicurezza dagli operai del Magazzino comunale.

"La Polizia Locale - afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Giovanni Zinni - sta svolgendo un grande lavoro di presidio del territorio, ma anche di controlli identificativi, del patrimonio comunale e pubblico, del decoro e del comportamento civico. Siamo al terzo arresto nel giro di poche settimane, a dimostrazione che purtroppo ogni tanto ci sono situazioni e persone che vanno attenzionate come previsto dalla legge. La Polizia Locale è quindi un piccolo ma significativo valore aggiunto del sistema della sicurezza egregiamente gestito e portato avanti dalle forze dell'Ordine, dal Questore e dal Prefetto".



