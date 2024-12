La compagnia carabinieri Camerino cambia casa temporaneamente

La Compagnia Carabinieri di Camerino si trasferisce temporaneamente presso la sede del Nucleo Carabinieri Forestale in via Le Mosse per il tempo necessario alla demolizione dell'ex Albergo Roma. Dal prossimo 6 dicembre la Compagnia Carabinieri di Camerino sarà temporaneamente trasferita da Piazza Garibaldi n. 7 a via Le Mosse n.2, presso la sede del locale Nucleo Carabinieri Forestale, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di demolizione dell'ex Albergo Roma. Nella sede temporanea saranno assicurati tutti i servizi in favore della cittadinanza e nel periodo indicato sarà comunque assicurato, in zona prossima all'attuale sede, un ulteriore presidio. Resterà invariata anche l'utenza telefonica (0737634600).

"Qualche settimana fa ci siamo incontrati proprio per fare il punto dell'andamento dei lavori della demolizione dell'ex cinema Ugo Betti e dell'ex Albergo Roma - spiega il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli - Un incontro tenuto con l'Ufficio speciale per la ricostruzione alla presenza dell'ingegner Laureti, dei tecnici incaricati della progettazione, della ditta esecutrice e alla presenza del generale Nicola Conforti, comandante della Legione Marche, del colonnello Raffaele Ruocco, comandante provinciale di Macerata e del capitano Angelo Faraca, comandante della Compagnia di Camerino, proprio per verificare insieme l'andamento dei lavori di demolizione di quello che è un edificio strategico all'interno del centro storico, soprattutto per logistica e cantierizzazione".

"Ringrazio personalmente, a nome dell'Amministrazione e a nome di tutta la cittadinanza - prosegue il primo cittadino - perché questo trasferimento che avverrà all'interno della città di Camerino, presso i locali del Nucleo Carabinieri Forestale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di demolizione, rappresenta proprio quello spirito di collaborazione che, a tutti i livelli regionale, provinciale e locale, l'Arma ha voluto dimostrare nei confronti di Camerino e nei confronti di quella che è la ricostruzione di uno dei centri storici più colpiti delle Marche. La scelta è stata effettuata proprio per facilitare le operazioni di demolizione, per realizzarle in un'ottica di sicurezza nei confronti dei lavoratori e nei confronti dei Carabinieri, che ringraziamo per il lavoro che quotidianamente svolgono per la tutela nostra e di tutto il territorio. Nuovamente grazie a tutti, in particolare al comandante della Legione Carabinieri Marche, generale Nicola Conforti, che con l'occasione ha fatto visita alla città di Camerino e ha potuto verificare lo stato dei luoghi".



