Foglio di via ma ruba nel supermercato, denunciato

Ha un foglio di via obbligatorio ma si presenta comunque in un supermercato di Porto Sant'Elpidio (Fermo) e ruba alimenti e alcolici: denunciato un 41enne di Monte San Giusto (Macerata). L'uomo è stato identificato dai carabinieri che hanno analizzato le telecamere di sorveglianza e sentito alcuni testimoni. Ora dovrà rispondere del furto e del reato di inosservanza dei provvedimenti adottato dal questore nei suoi confronti.

Sempre a Porto Sant'Elpidio i carabinieri sono intervenuti a seguito di una richiesta di un cittadino che, nel riprendere la sua auto parcheggiata, aveva notato al suo interno un uomo. I carabinieri hanno sorpreso all'interno della vettura un 39enne foggiano, con precedenti specifici per furto, che dopo aver forzato il finestrino si era introdotto all'interno del veicolo alla ricerca di oggetti di valore da portare via. Anche per lui è scattata la denuncia.



