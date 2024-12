Confartigianato a Silvetti, aumentare percezione sicurezza

Aumentare la percezione della sicurezza attraverso illuminazione, arredo urbano e iniziative di animazione del territorio, sono le principali richieste delle oltre 80 imprese partecipanti di Confartigianato rivolte al sindaco di Ancona Daniele Silvetti nel corso di un incontro del comitato comunale di Ancona di Confartigianato, alla presenza anche del Segretario Marco Pierpaoli e dell'assessore alle attività economiche Angelo Eliantonio, sulle principali questioni inerenti al territorio.

'Il comitato, oltre che un momento di aggregazione, è stato costruttivo ai fini di una condivisione con gli amministratori sulle tematiche care alle nostre imprese che animano e presidiano Ancona', hanno detto Paolo Longhi e Luca Casagrande Presidente e Responsabile territoriale di Confartigianato imprese Ancona - Pesaro e Urbino. 'Non dobbiamo dimenticare che nell'ultimo triennio abbiamo perso circa 3000 imprese a fronte delle 1900 aperture annuali e il trend non appare al momento invertirsi. Questo dato deve farci riflettere sull'adozione di politiche di sostegno alle aziende del territorio, di snellimento della burocrazia e sul fatto di 'calare a terra' tutti gli strumenti utili e necessari a supportare il fare impresa'.

'Fondamentale - è stato sottolineato dal Comitato - è agevolare e sostenere la comunicazione e la promozione dei centri commerciali naturali e delle loro iniziative, favorire il marketing territoriale come incentivo agli acquisti locali a km '0', incentivare l'accessibilità attraverso l'implementazione di parcheggi e di infrastrutture utili al raggiungimento delle stesse e proseguire sull'organizzazione di iniziative territoriali di grande richiamo come ben fatto fino ad ora puntando su concerti, eventi culturali e dinamiche attrattive di respiro nazionale e internazionale. Bene quanto si sta facendo per queste festività natalizie, in particolare, per quanto riguarda organizzazione e illuminazione. Auspicabile', concludono Longhi e Casagrande, 'anche proporre partenariati pubblico-privato per garantire manutenzioni e decoro di aree pubbliche e infrastrutture private e lavorare in stretta collaborazione con le associazioni di categoria per strategie congiunte e condivise, proseguendo sulla strada della consulta comunale in maniera più sistemica e strutturata'.



