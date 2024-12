Al volante ubriaco e sotto l'effetto di droga, denunciato 35enne

I carabinieri della sezione Radiomobile di Ascoli Piceno hanno denunciato un 35enne residente in provincia trovato ubriaco e sotto l'effetto di sostanze psicotiche dopo aver causato un incidente stradale lungo la statale Salaria. L'uomo è uscito fuori strada terminando la corsa in un campo adiacente ed è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Mazzoni (6 giorni di prognosi per lievi escoriazioni). Sottoposto ad analisi del sangue, è stato trovato positivo ad alcol e stupefacenti e quindi denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza ed alterazione psicofisica. La patente è stata ritirata e l'auto sequestrata.

L'operazione rientra nei controlli attuati dai militari dell'Arma delle Compagnie di Ascoli e San Benedetto del Tronto, sotto le direttive del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, nei 33 comuni di competenza, impiegando per lo scopo 16 pattuglie.

Obiettivo principale la prevenzione dei furti nelle abitazioni, negli esercizi commerciali e nei cantieri, nonché il contrasto dello spaccio e all'uso delle sostanze stupefacenti, ma anche al rispetto delle norme che regolano la sicurezza stradale, il tutto attraverso mirati accertamenti ed un capillare controllo di tutte le vie di comunicazione della Provincia. Il servizio ha permesso di controllare 105 mezzi e 215 persone tra cui diverse con precedenti di polizia.

I Militari della Sezione Operativa della Compagnia di Ascoli Piceno hanno inoltre segnalato alla Prefettura, in qualità di assuntori di stupefacenti, cinque giovanissimi controllati nel centro storico e trovati in possesso di hashish e cocaina.

Intanto, i servizi di controllo e prevenzione da parte del Comando Provinciale di Ascoli Piceno saranno ulteriormente intensificati, visto anche l'approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, per garantire al territorio una sempre più efficace cornice di sicurezza.



