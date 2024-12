Vigili del fuoco Marche celebrano Santa Barbara, cerimonie nei comandi

Celebrazione come sempre molto sentita quella che si è tenuta oggi nelle sedi dei Comandi dei vigili del fuoco anche nelle Marche in occasione della festività di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale.

Ad Ascoli Piceno la giornata è iniziata con la deposizione della corona di alloro in memoria dei caduti ed è proseguita, alla presenza delle massime autorità civili e militari, con la messa celebrata dal vescovo di Ascoli, monsignor Gianpiero Palmieri, che durante l'omelia ha evidenziato il parallelismo tra i vigili del fuoco e la patrona, "uniti dallo stesso spirito di sacrificio al servizio del prossimo".

Il comandante Daniele Centi ha poi fornito i dati dell'attività dell'anno corrente in cui sono stati svolti, ad oggi, quasi 5mila interventi di soccorso. In particolare si è soffermato sull'aiuto fornito alle popolazioni picene colpite da micro calamità come gli incendi nel mese di agosto nell'ascolano e gli eventi alluvionali, sempre nel mese di agosto, in Riviera, senza dimenticare i disagi causati dal forte vento delle scorse settimane.

Quindi la giornata è proseguita con la consegna delle benemerenze a Raffaele Viviani, Beniamino Persichino, Michele Morganti, Massimo Vincenzo Riti, Lorenzo Carassai, Marco Mancini, Mario Zenzerini e Sergio Ciccarelli. Al termine anche un breve saggio professionale con la calata del tricolore dal castello di manovra sulle note dell'inno di Mameli.

Nel pomeriggio anche il distaccamento di San Benedetto del Tronto ha reso onore a Santa Barbara con la celebrazione eucaristica di don Alfredo Rosati, dopo la benedizione alla stele e la corona deposta in onore del personale caduto nell'adempimento del proprio dovere.



Provincia di Macerata, individuata la ditta per realizzare la nuova caserma dei vigili del fuoco

Il Presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli ha voluto inviare un pensiero e un ringraziamento ai Vigili del fuoco in occasione delle celebrazioni di Santa Barbara e ha ricordato come la Provincia stia continuando a lavorare per dare, al più presto, al Comando di Macerata una nuova caserma.

“In questi giorni, infatti, si è chiuso il bando ed è stata individuata la ditta che si occuperà dall’appalto - ha precisato il Presidente -. E’ in corso di definizione la procedura per il controllo dei requisiti e, dopo il vaglio dell’Anac, potremmo procedere all’aggiudicazione definitiva entro poco tempo. In questa giornata voglio anche ringraziare l’Ufficio Ricostruzione e il commissario Guido Castelli che hanno finanziato parte dell’opera”.

"Il progetto definitivo, per oltre 10milioni di euro, - ricorda la Provincia - è stato studiato per la parte architettonica all’interno dell’ufficio Tecnico della Provincia e sviluppato in sinergia con il Comando provinciale dei vigili del fuoco. I lavori interesseranno una superficie di 3.300 metri quadri e si svolgeranno in due diverse fasi: nella prima verrà costruito un nuovo edificio negli spazi (per circa 1.500 metri quadri) dove è già stato demolito il castello delle esercitazioni. Nel nuovo stabile troveranno posto l’autorimessa, le camerate e gli uffici. Contemporaneamente verrà realizzato il nuovo castello per le esercitazioni. Una volta terminata questa prima fase, tutta l’operatività del Comando verrà spostata da dove si trova attualmente ai nuovi edifici per procedere così alla demolizione dell’immobile degli anni Cinquanta. Questo secondo edificio, una volta ricostruito, ospiterà i depositi, le cucine, al sala mensa, la sala operativa, il reparto prevenzione incendi e i locali per la formazione".

“Nel frattempo sono terminati i lavori per la costruzione della nuova autorimessa, per un importo di altri 400mila euro – aggiunge Luca Buldorini -. Da Vicepresidente della Provincia e vigile del fuoco sono onorato di poter portare il contributo dell’Ente al benessere lavorativo del Corpo, che passa anche attraverso nuove strutture e attrezzature che favoriscono una migliore attività”.

