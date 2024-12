Per Natale visite speciali Fai all'Orto sul Colle dell'Infinito

In occasione delle festività natalizie Tre visite speciali all'Orto sul Colle dell'Infinito di Recanati (Macerata), a pochi passi dalla casa natale di Giacomo Leopardi. Sono organizzate per il prossimi 8, 22 dicembre e 5 gennaio 2025 dal Fai, che ha in concessione l'Orto sul Colle dell'Infinito come Bene Fai dal 2017, e prevedono visite guidate, laboratori creativi e un concerto all'insegna del Natale.

Una proposta che intende arricchire le giornate tradizionalmente dedicate alle vacanze e allo stare insieme, con l'apertura straordinaria in tutta Italia di 22 luoghi paesaggistici e culturali speciali gestiti dal Fondo Ambiente Italiano, ospitando fino al 6 gennaio 2025 una quarantina di eventi dal Trentino alla Sicilia.

Si parte l'8 dicembre alle 11 con l'iniziativa "Erborista per un giorno". Comprende prima una visita guidata all'Orto, che spiegherà tutte le caratteristiche delle erbe officinali che vi si coltivano raccontandone i benefici, la storia e l'aneddotica, anche in riferimento al ruolo dei monasteri come quello del vicino Santo Stefano per la conservazione della cultura erboristica. Poi un laboratorio per adulti a cura di Antonio Greco, dottore in Tecniche erboristiche e fondatore di Herbartem, che prevede l'erborizzazione e la realizzazione di un liquore estemporaneo, che dopo essere stato assaggiato sarà possibile portare a casa.

Il 22 dicembre (ore 10) si prosegue con "Racconti di un piccolo teatro di carta". Un laboratorio natalizio per bambini dai sei ai 12 anni che, sotto la guida dell'illustratrice e attrice Manuela Santini, verranno spinti ad esercitate la loro immaginazione cimentandosi ognuno nella scrittura e nella creazione d'immagini che concorrono alla realizzazione di un unico racconto teatrale, presentato in sequenza dai loro disegni.

Infine il 5 gennaio alle 18 all'auditorium dell'ex Monastero di Santo Stefano, è in programma uno speciale concerto dal vivo che unirà brani gospel e i canti più amati della tradizione natalizia, a cura del gruppo Spartiti Di*Versi.

I visitatori potranno inoltre curiosare nel Negozio Fai dell'Orto sul Colle dell'Infinito lasciandosi ispirare per gli acquisti natalizi da una selezione di offerte, tra cui libri e prodotti gastronomici con materie prime proveniente dai Beni Fai, per sostenere l'attività del Fondo.



