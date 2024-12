Lancia il suo gatto dal balcone di casa, 37enne denunciata

A Macerata una donna ha lanciato dal balcone di casa il suo gatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macerata che hanno denunciato la 37enne per maltrattamento di animali. Il felino è stato soccorso da un veterinario e trasportato presso uno specifico servizio sanitario per le cure del caso.

In azione anche i militari di Mogliano e di Corridonia per la presenza di una persona in stato di ubriachezza che infastidiva i clienti un bar di Monte San Giusto: all'arrivo dei militari un 49enne romeno, già noto alle Forze di Polizia, si è rifiutato di fornire i documenti di identificazione ed ha cominciato ad inveire contro gli operanti, rivolgendo loro frasi offensive ed imprecazioni. I militari hanno cercato di calmarlo, invitandolo anche a lasciare sul tavolo un bicchiere di vetro che aveva in mano, ma questi ha continuato ad opporre forte resistenza ed ha aggredito gli operanti, sferrando loro numerosi calci nelle gambe.

Alla fine, con grande fatica, i militari sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in caserma, dove è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. L'Autorità giudiziaria ha poi disposto per l'uomo gli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo e della convalida del fermo;



